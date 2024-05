Ploegmaat over Arnar Vidarsson en het voetbal van groenzwart: "Cercle schopt niet, dat heet anders"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cercle Brugge speelt de Champions' Play-offs en heeft nog uitzicht op de vierde plaats. Toch wordt de club volgens oud-spelers vaak stiefmoederlijk behandeld.

Frederik Boi vertelt in een interview met Het Nieuwsblad dat hij knettergek wordt van hoe analisten allemaal over Cercle Brugge spreken.

“We hebben jonge spelers die een mooie transfer versieren, we hebben de topschutter met bijna 30 goals. In eender welke ploeg wordt dat bewierookt, maar bij Cercle hoort daar een negatieve bijklank bij. Belachelijk”, vindt Boi.

Elke ploeg weet nochtans hoe Cercle speelt, maar iedereen heeft het enorm moeilijk om daar iets tegenover te zetten, zo ziet hij zelf. “Gelukkig is er spanning want mooie matchen zie je amper in de play-offs. Dan vind ik dat de prestaties van Cercle veel lof verdienen.”

Boi doet ook een boekje open over Arnar Vidarsson die als analist lof heeft voor Cercle, maar als speler vaak niet te genieten was.

“Arnar was de grootste ­antivoetballer in de geschiedenis van het Belgisch voetbal”, gaat Boi al lachend verder. “Zelfs op training schopte hij iedereen onderuit. Dat was een van mijn beste vrienden, maar op training stonden wij dikwijls neus aan neus.”

Om tot een stevige conclusie te komen over de aanpak van de Vereniging. “Maar Cercle schopt niet, hè. Cercle brengt intensief voetbal. Dat is wat anders”, besluit Boi.