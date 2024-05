Domenico Olivieri heeft duidelijke boodschap voor Genkse uitblinker: "Hij zal niet spelen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk trekt voor de slotmatch van de Champions' Play-offs naar Union SG. Domenico Olivieri blikt vooruit op de clash.

Tijdens de rust tegen Antwerp, bleef doelpuntenmaker Zeqiri uit voorzorg in de kleedkamer. “Vandaag heeft hij volledig met de groep meegetraind, zijn selectie komt dus niet in het gedrang”, stelde Domenico de Genkfans gerust op de website van de ploeg.

Kopzorgen heeft de Genktrainer omwille van enkele schorsingen. Zo kan Olivieri kan geen beroep doen op Sadick en Cuesta. “Uiteraard zijn het twee centrale verdedigers met heel veel kwaliteit die wegvallen, maar nu is het gewoon aan andere jongens om op te staan.”

Tegen Antwerp was Kos Karetsas één van de uitblinkers. “Kos heeft zijn taak vorige week fantastisch ingevuld, maar als Bilal terugkomt weet je dat hij altijd zal spelen.”

KRC Genk stelt met een overwinning in Vorst een rechtstreeks Europees ticket zeker. Anders is het kijken naar wat Cercle Brugge doet op bezoek bij Club.

“Onze jongens weten waarvoor ze spelen”, zei Domenico vastberaden. “Ik vind Union één van de compleetste ploegen. Het is een sterk collectief, dat zowel over gestalte als voetballend vermogen beschikt.”

“Het is altijd een uitdaging om op Union te voetballen, maar ook wij hebben kwaliteiten en moeten er klaar voor zijn. De mindset moet net als anders zijn, namelijk willen winnen. We gaan niet te veel rekenen en naar onszelf kijken, dan zien we wel wat er gebeurt.”