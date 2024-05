Philippe Clement reageert nadat hij ook beker aan aartsrivaal Celtic moet laten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na de titel heeft Philippe Clement in Schotland ook de beker niet gewonnen. Hij verloor de finale met het kleinste verschil.

Rangers verloor de Schotse bekerfinale met 1-0 van Celtic. Het doelpunt viel in het absolute slot van de wedstrijd en was van Adam Idah. Voor Clement was het de tweede prijs waar hij dit seizoen naast greep. Ook de landstitel moest hij dit jaar aan de aartsvijand laten.

“Het verschil? Dat wij niet scoorden. En Celtic wel”, vatte onze landgenoot de wedstrijd samen. “We speelden echt moedig en tactisch goed. Ik zag veel beterschap ten opzichte van onze eerdere duels tegen Celtic. Wij zorgen voor zes schoten op doel, Celtic twee.”

Hij blikte meteen naar volgend seizoen vooruit. “Dus die efficiëntie moet beter volgend seizoen. Het gaat om de juiste beslissingen nemen, maar ook om kwaliteit. Daar moeten we mee aan de slag. Met de spelers die we hebben, maar ook met aanwinsten.”

Volgens Clement hadden de Rangers zichzelf meer moeten belonen. “Langs de andere kant kampten we een heel seizoen met blessures. We misten zes, zeven basisspelers. Maar we moeten toch vooral de juiste conclusies trekken richting volgend seizoen.”

Clement eindigde met een positieve noot. “Maar ik ben fier op mijn spelers. De structuur is er, de mentaliteit is er. Daar gaan we op verder bouwen. Iedereen heeft gezien dat het verschil tussen ons en Celtic bijzonder klein is.”