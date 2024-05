Steven Defour vertelt welke werkaanbiedingen hij kreeg na ontslag bij KV Mechelen

Steven Defour had de voorbije maanden veel vrije tijd. Dat kwam door zijn ontslag als trainer bij KV Mechelen.

Steven Defour rolde na zijn spelerscarrière meteen in de job van assistent en even later ook die van hoofdtrainer. Na zijn ontslag bij KV Mechelen heeft hij kunnen ervaren wat veel vrije tijd is.

“Het deed deugd om eens afstand te kunnen nemen van de dagelijkse bezigheden in de voetballerij. Ik vind die vrijheid zeker fijn, maar naar een mooi project in het voetbal wil ik altijd luisteren”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Heel wat trainers in de Jupiler Pro League kregen sinds het ontslag van Defour hun C4, maar nooit werd hij gevraagd. Hij kreeg wel andere aanbiedingen.

Huwelijk

“In de tussentijd kreeg ik twee voorstellen, eentje als hoofdcoach en eentje om assistent te worden, allebei in de zandbak. Daar was ik mentaal niet klaar voor. Ik wilde eerst mijn hoofd leegmaken. We zullen zien wat de zomer brengt.”

Golfen, analistenwerk en zijn huwelijk zijn momenteel zijn voornaamste bezigheden. “Vorige week was de burgerlijke trouw, begin juni volgt het ceremoniële gedeelte en het grote feest in het zuiden van Frankrijk.”

Al zal dat niet kunnen tippen aan wat Thibaut Courtois vorige zomer deed. “Neen, eerder met dichte vrienden en familie”, lacht Defour de tanden bloot.