KV Mechelen-bestuur aan zet in Hasi-saga: dit zegt de coach over nieuwe stand van zaken

Besnik Hasi en KV Mechelen hebben het seizoen afgesloten met een positieve noot. Of ze samen verder gaan, is koffiedik kijken.

Iedereen weet wel hoe het gelopen is: Hasi kondigde ruim een maand geleden aan dat hij en KV Mechelen niet tot een nieuwe overeenkomst waren gekomen. Ondertussen zag Mechelen de optie Hoefkens van de tafel verdwijnen en bleek Hasi ook niet de eerste keuze van KAA Gent. KVM zou nu toch met hem nog verder willen.

Al is het ook wel een feit dat die eerdere aankondiging er niet zomaar kwam. "Op dit moment ben ik een vrije trainer en zit ik volgend seizoen zonder club", zegt Hasi na de gewonnen wedstrijd tegen Standard (3-2) op de slotspeeldag. "Het is nog mijn bedoeling om maandag op vakantie te vertrekken naar Italië. Tenzij er iets uit de bus komt."

Hasi overweegt annulatie vakantie

Dan moet de Kosovaar zijn trip annuleren. "Eén ding is zeker: in voetbal is alles mogelijk. Ik heb altijd gezegd dat ik graag bij KV Mechelen ben. Zelfs toen ik zei dat we stopten met onderhandelen. Hoe mooi is het als de fans zo uw naam blijven scanderen? Dat wil zeggen dat je goed gewerkt hebt, dat je de ploeg op zijn top hebt gekregen."

Voor Mechelen zou het wellicht het beste zijn als Hasi aan boord blijft. "Als de mogelijkheden er niet zijn, kun je er niets aan doen. Dan ga je uit elkaar als goede vrienden. Ik kan met een goed gevoel vertrekken. We hebben heel goed werk geleverd met staf, spelers en bestuur. Het belangrijkste is de continuïteit voor Mechelen."

Bal in het kamp van KV Mechelen-bestuur

De bal ligt nu in het kamp van KV om te bepalen hoe ver het wil gaan om zijn huidige coach te kunnen behouden. "Er zijn mensen die boven mij staan en die een beslissing moeten nemen. Het is aan hen om de juiste conclusies te trekken, wat niet altijd gemakkelijk is als bestuur. Je wil ook niet in de problemen geraken."