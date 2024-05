Noa Lang doet boekje open over het gedrag van Andreas Skov Olsen

Andreas Skov Olsen kwam dit seizoen een paar keer negatief in het nieuws. Noa Lang doet een boekje open over de speler van Club Brugge.

Dat Andreas Skov Olsen een begenadigd voetballer is, daar zal niemand aan twijfelen. Al kwam hij dit seizoen wel een paar keer negatief in het nieuws bij Club Brugge, na onder andere discussies met de medische staf van blauwzwart.

Noa Lang heeft het alvast voor de Deen. “Andreas is een geweldige voetballer en een heel lieve, gevoelige jongen. Dat hij af en toe eens geblesseerd is, daar heeft hij het zelf ook moeilijk mee”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

De geruchten die de voorbije weken de ronde doen, dat vindt Lang gewoon zever. “Ik las dat hij tegen PAOK en Fiorentina geen zin zou hebben gehad om te spelen, maar dat is onzin. Als er één jongen graag wil voetballen, dan is het Andreas wel. Hij is een echte liefhebber.”

Al kon je de feiten op een bepaald moment ook niet ontkennen. “Oké, misschien heeft hij al eens een discussie gehad met de medische staf, maar we hebben dat allemaal wel eens, toch? Andreas is gewoon een eerlijke jongen, die zegt wat hij denkt en voorts altijd zijn oefeningen doet.”

Transfer

De twee horen elkaar vaak en Lang weet wat het probleem was toen hij niet meespeelde in de halve finale van de Conference League. “Tegen Fiorentina had ie last van zijn been. Het ging niet lekker op training en hij had te veel last, zei hij - we horen elkaar nog vaak.”

Skov Olsen zal het Jan Breydelstadion normaal deze zomer achter zich laten. “Ik vind hem een speler voor Engeland of Spanje”, besluit Lang. “Zeker in Spanje zou hij het héél goed doen. Maar het liefst heb ik hem volgend seizoen bij PSV, want als die bal voor zijn linker komt te liggen, gaat ie binnen. Nog nooit mee...ge...maakt...”