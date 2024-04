Franky Van der Elst ziet JPL-speler schitteren: "Als Club Brugge hem wil halen, betalen ze toch gewoon die 11 miljoen?"

Union SG heeft donderdag voor de eerste keer deze play-offs gewonnen. Cameron Puertas speelde alweer een indrukwekkende partij.

Union SG haalt opgelucht adem. De Brusselaars weten weer wat winnen is na de 0-3 zege op Antwerp. Zo doet de club weer helemaal mee.

Wie enorm veel indruk maakte was Cameron Puertas. Dat zag ook Franky Van der Elst. "Hij was beresterk, en ’t is toch de spilfiguur bij Union, zeker? Castro-Montes mocht ook vermeld worden - die speelt een heel goed seizoen - maar ja, die is geelgeschorst", begint hij bij Het Nieuwsblad.

Puertas scoorde ook een geweldige vrije trap. "En die vrije trap van Puertas, sorry hé. Dat gaan er niet veel in België doen. Hij breekt die match open en ineens is het weer het Union dat we kennen. Moeilijk te manoeuvreren, efficiënt... Net op tijd."

De middenvelder van Union gaat binnenkort ook het laatste seizoen van zijn contract in. Er kan dus een mooie transfer aankomen deze zomer. Is hij sterk genoeg om in de Engelse Premier League te spelen?

"Waarom niet", is Van der Elst duidelijk. "Hij is sterk, heeft een goeie fysiek, een prima trap, z’n handelingssnelheid is snel genoeg… Hij kan daar spelen, ja. Of in Duitsland. Maar ook bij de Belgische top - al is Union dat natuurlijk ook."

"Op Transfermarkt schatten ze hem op 11 miljoen. Als een ploeg als Club Brugge echt wil, betalen ze dat toch gewoon? Elke Belgische topploeg zou beter zijn met hem erbij. Hij wordt in augustus 26, daar kan je nog jaren van genieten", besluit hij.