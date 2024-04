Spanning troef: Club Brugge geeft Union SG een nieuwe dreun en komt tot op twee punten van Anderlecht!

Union SG heeft een nieuwe slechte zaak gedaan in de play-offs. Het ging onderuit in eigen huis tegen Club Brugge en is zo na een 0 op 12 pas derde in de stand. Blauw-zwart doet een geweldige zaak en staat nu op twee punten van Anderlecht. Het kan nog een rare competitie worden ...

Union SG begon met een 0 op 9 aan de Champions' Play-off en zag daardoor RSC Anderlecht de leidersplaats overnemen. Door het puntenverlies van paars-wit tegen Genk kon Union op speeldag 4 wel opnieuw de macht grijpen.

Dan moest het wel voorbij Club Brugge raken, vorig jaar op de slotspeeldag nog de boosdoener. Blauw-zwart had een boost gekregen door de zege in en tegen PAOK Saloniki en wilde op dat elan doorgaan. Bij een zege sprongen ze op en over de Brusselaars en kwamen ze tot op twee punten van leider Anderlecht.

Interessante eerste helft zonder goals

Bij Union was Mac Allister na zijn hamstringblessure opnieuw fit en dus mocht hij eindelijk nog eens in de basis starten, terwijl Rasmussen en Lapoussin ervoor zorgden dat Teklab en Sadiki verhuisden naar de bank. Thiago kreeg bij Club Brugge de voorkeur op Jutgla, Mechele kwam opnieuw in de ploeg en Balanta verving de geschorste Onyedika.

In een evenwichtige eerste helft had Club Brugge het balbezit, maar Union SG misschien wel de beste kansen. Nilsson had erg snel de 1-0 aan de voet, beide teams blonken vooral uit in ballen over trappen of koppen. Aan intensiteit geen gebrek, maar in de zone van de waarheid was het net te weinig.

Na de pauze wél doelpunten, te beginnen met een snelle 0-1 via Vetlesen. Die blokkeerde een uittrap van doelman Moris: het leek illegaal, maar het mag wel degelijk. Bizar zag het er in ieder geval wel uit. Vetlesen zou zich daarna wel laten opmerken met een domme tweede gele kaart.

0 op 12 voor Union, Club Brugge doet geweldige zaak!

En dus kreeg Union nog een halfuurtje met een man meer. Het drukte door, maar kon nooit echt zijn stempel drukken op de wedstrijd. Sterker nog: aan de overkant was het Meijer die voor de 0-2 zorgde met een rake buffelstoot.

Tien minuten voor tijd kon Puertas met een enig mooie vrije trap alsnog iets terugdoen, maar een gelijkmaker viel er niet meer. RSC Anderlecht blijft zo leider, met twee punten voorsprong op Club Brugge, drie op Union SG en vier op Genk. Spanning en sensatie troef dus de komende zes wedstrijden?