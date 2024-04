Titeldromen voor Club Brugge na zege op bezoek bij Union SG? Nicky Hayen heeft er heel wat over te vertellen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge won met 1-2 op bezoek bij Union SG en heeft zo de Champions' Play-off nog wat spannender gemaakt. Blauw-zwart mag plots zelf ook aanspraak maken op de titel, want het staat tweede op twee punten van RSC Anderlecht.

Union SG begon met 0 op 12 aan de play-offs, Club Brugge doet het veel beter en won nu ook op bezoek bij de Brusselaars. En dus speelt blauw-zwart helemaal mee voor de prijzen. Met nog zes speeldagen te gaan hebben ze hun lot zelfs opnieuw in eigen handen.

Coach Nicky Hayen van Club Brugge blijft op de clubwebstek nuchter als altijd: "Ik heb van in het begin gezegd dat we steeds gewoon naar de volgende wedstrijd kijken. Ik ben daar dus gewoon heel nuchter in en rustig onder."

Er komen nog drukke weken aan voor blauw-zwart, met ook nog de Conference League op het programma: "Wij moeten het gewoon wedstrijd per wedstrijd aanpakken. Zeker ook met de kalender die we hebben en daarbij proberen we telkens opnieuw de juiste pionnen neer te zetten."

De ambities van Club Brugge onder de loep

Toch snapt Hayen ook wel dat er over ambities gesproken wordt vanuit de supporters en bij de analisten. Club Brugge is aan goede weken bezig en maakt steeds meer indruk. Als de resultaten blijven volgen, dan is er nog veel mogelijk.

"Vandaag kun je zeggen dat we op twee punten staan en vol voor die titel moeten gaan. Innerlijk is dat misschien wel de ambitie, maar als we binnenkort twee of drie wedstrijden verliezen, dan zeggen ze dat Club Brugge uit de titelrace ligt."