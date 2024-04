Peter Vandenbempt ziet een serieus probleem bij Union, dat ook voor coach Alexander Blessin nog lastig kan worden

Union kon zijn play-offs niet slechter beginnen. De Brusselaars pakten 0 op 12 in de eerste vier wedstrijden.

Goed ziet het er momenteel niet uit voor Union SG, dat plots derde staat in het klassement. Peter Vandenbempt merkte dat ook op. "Het voordeel van Union is dat het ondanks vier nederlagen nog volop in de titelstrijd zit. Alles kan plots keren, alleen zie ik niet hoe dat kan gebeuren op korte termijn. Alles wat verkeerd kan gaan, gaat ook fout voor Union", vertelde hij volgens Sporza.

"Gisteren speelde het ook beter dan Club Brugge en versierde het drie grote kansen, maar kreeg het weer niets. En dan was er die vreselijke manier om op achterstand te komen", gaat Vandenbempt verder.

Hij heeft het dan ook nog even over dat doelpunt. "Ik zou dat doelpunt afkeuren, omdat je de doelman de vrijheid moet geven om de bal weer in het spel te brengen. Een beetje zoals je op een vrije trap ook voldoende afstand moet nemen. Maar ook hier is het volgens de regels, blijkbaar. Moris gaat ook onnodig in de fout."

Vandenbempt noemt Moris zelfs een probleem. "Die doelman is een probleem geworden voor Union, wat vervelend moet zijn voor Alexander Blessin. Anthony Moris is al jaren de sterkhouder, puntenpakker en leider in de kleedkamer, maar verkeert nu in crisis. Zijn rekening is al hoog opgelopen."

"De vraag is: hoe ver kan je gaan in je vertrouwen, in de wetenschap dat je met Hein Lindner een ervaren vervanger hebt? Ik herinner me dat Ivan Leko destijds drie doelmannen opstelde op weg naar de titel met Club Brugge", besluit hij.