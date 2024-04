Doelpunt van Vetlesen goedkeuren is bijlange niet de grootste fout van scheidsrechter in Union-Club

Club Brugge kwam met een vreemd doelpunt op voorsprong tegen Union SG. Maar voor analist René Vandereycken was dat niet de grootste fout van de scheidsrechter.

René Vandereycken had het gevoel dat een scheidsrechter altijd zou fluiten voor een overtreding als de bal van Vetlesen er niet ingegaan was, al kan hij dat niet bewijzen.

Of het doelpunt reglementair was, dat weet Vandereycken niet mereen. “Ofwel is het een fout van Moris, ofwel is het een fout tegen het reglement. Van interpretatie kan hier geen sprake zijn. Maar ik ken het reglement niet zo grondig dat ik uitsluitsel kan geven”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Van één ding is Vandereycken wel zeker: fouten in de eerste helft moeten niet anders bestraft worden dan overtredingen in de tweede helft en dat gebeurde in het duel tussen Union SG en Club Brugge helaas wel.

Weinig of geen gele kaarten in de eerste helft

“Vetlesen had na vier minuten al zijn eerste gele kaart moeten krijgen, maar pas in de 48ste minuut kwam er een kaart. Zijn tweede geel had ook direct rood kunnen zijn. Hetzelfde wat Burgess betreft: die had na twaalf minuten al moeten bestraft worden omdat hij Skoras vasthield en zo een counter voorkwam.”

Die wisselvalligheid in het geven van kaarten gebeurt elke week, ook in andere landen en bij andere scheidsrechter, maar Vandereycken snapt niet waarom dat gebeurt, alsof het op dat moment in de tweede helft plots erger is.