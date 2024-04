Ex-Rode Duivel merkt op dat niets nog lukt bij deze club: "Union lijkt wel een comapatiënt, ze liggen aan de beademing"

Bij Union SG loopt het allemaal al even niet meer zoals het hoort. Met vier nederlagen in evenveel wedstrijden moeten er dringen punten gepakt worden.

Union verloor zondagavond met 1-2 van Club Brugge. De Brusselaars slikten veel te makkelijk domme tegendoelpunten en blijven zo met 0 op 12 achter. Ex-Rode Duivel Thomas Chatelle ziet ook dat het erg moeilijk is voor de club.

"Union blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. Tegen Club Brugge gaven ze mij dezelfde indruk als eerder in deze play-offs. Die van een ploeg waar helemaal niets meer wil lukken. Je ziet het aan alles. Het valt zelfs af te lezen op hun gezichten. Alles wat vanzelf ging in de reguliere competitie, zit nu tegen", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"Het eerste tegendoelpunt was op dat vlak redelijk symbolisch. Moris toont daar toch een gebrek aan luciditeit. Hij neemt gewoon teveel risico bij die uittrap. In zijn interview na de wedstrijd verklaarde hij dat het Union alleen maar aan geluk ontbreekt, maar het is duidelijk dat er meer aan de hand is", gaat hij verder.

"Union lijkt op dit moment wel een comapatiënt. Niets lukt meer vanzelf. Ze liggen aan de beademing. Het is een ongelofelijk groot verschil met de ploeg die iedereen wegblies in de reguliere competitie. Dit seizoen zien we een extreem voorbeeld van wat de halvering van de punten psychologisch kan aanrichten bij een ploeg."

De halvering van de punten heeft dit jaar voor niet veel goeds gezorgd bij de Brusselaars. "Elk jaar opnieuw zien we die mentale tik bij de ploeg die als leider aan de play-offs begint. Dat is geen excuus voor de implosie van Union, maar je kan je wel vragen stellen bij de beslissing van de clubs om spanning en het spektakel boven het puur sportieve te plaatsen."