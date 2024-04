Antwerp vergalt het verjaardagsfeestje van Cercle Brugge en pakt zijn eerste punten

Cercle Brugge is er niet in geslaagd om zijn 125ste verjaardag te vieren met een thuiszege. Antwerp won met het kleinste verschil in Jan Breydel.

Cercle Brugge vierde zijn 125ste verjaardag net voor de wedstrijd tegen Antwerp, maar op het veld was het veld niet zo groot. Antwerp had het moeilijk met de hoge druk van Cercle Brugge. De landskampioen kwam er wel een paar keer uit, zo kon Janssen twee keer aanleggen. Hij raakte twee keer niet voorbij doelman Warleson. Het claimde ook een penalty voor een fout van Van der Bruggen op Ondrejka, maar de scheidsrechter en de VAR zagen het anders. De thuisploeg kreeg ook enkele kansen in de eerste helft. Denkey liet een goede voorzet onder zijn voet doorschieten en een schicht van Van der Bruggen ging maar net naast. 0-0 bij de rust dus. Ejuke bezorgt Antwerp de drie punten In de tweede helft kregen beide ploegen opnieuw kansen. Minda en Denkey konden niet scoren voor Cercle, Bataille en Ejuke lieten het liggen voor Antwerp. Na iets meer dan een uur was het toch prijs voor Antwerp. Ejuke dook na een korte corner de zestien in en schoof de bal van dichtbij voorbij Warleson. De eerste goal voor Antwerp in deze Champions' Play-offs. Cercle drong daarna nog aan, maar scoren lukt niet meer. Met een 0-1 zege pakt Antwerp zijn eerste punten in de Champions' Play-offs en springt het over Cercle naar de vijfde plaats. Beide ploegen volgen nu voorlopig op vier punten van Club Brugge, dat straks nog tegen Union speelt.