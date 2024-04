Na kritiek van de fans: Dit denkt Patrick Goots over Ekkelenkamp op de bank

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Royal Antwerp FC pakte tegen Cercle Brugge zijn eerste overwinning in de play-offs. Dat gebeurde met Jurgen Ekkelenkamp op de bank om aan de match te starten.

Royal Antwerp FC is erin geslaagd de trip naar Cercle Brugge tot een goed einde te brengen. Analist Patrick Goots zag dat er opnieuw schwung in het elftal zat, ook al blijft Cercle geen gemakkelijke ploeg om te bekampen. Vooral de basisplek van winteraankoop Matazo doet Goots van meer dromen.

“Dat hij uit een blessure terugkeerde, en vorig seizoen weinig minuten maakte, speelde natuurlijk mee. Maar nu stond hij er wel. De combinaties met Mandela Keita verliepen voortreffelijk. Ik verwacht dat hij in de resterende zeven wedstrijden – zes in de competitie en de bekerfinale – nog heel belangrijk zal zijn voor Antwerp”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Yusuf en Ekkelenkamp moesten op de bank beginnen van trainer Mark van Bommel, al waren dat ook geen totaal onverwachte moves trouwens. Zeker niet voor Ekkelenkamp.

“Hij kreeg de laatste weken wat kritiek, ook in supporterskringen, al vond ik dat niet altijd correct. Ekkelenkamp blijft iemand die zich honderd procent geeft voor de ploeg. Hij viel tegen Cercle gretig in. Het was misschien een verademing voor hem om eens vanop de bank te kunnen starten.”