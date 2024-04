Eerste goal levert drie punten op, Antwerp-coach Van Bommel ziet nog groot werkpunt

Antwerp heeft eindelijk zijn eerste goal en punten beet in de Champions' Play-offs beet. Tegen Cercle Brugge won het met het kleinste verschil.

Cercle Brugge had de beste kansen in de eerste helft, Denkey vergat net voor de rust de thuisploeg op voorsprong te trappen. Bij Antwerp haalden ze opgelucht adem, want deze keer zat het dus een keer niet tegen.

In de tweede helft kwam de landskampioen wat beter uit de kleedkamer en dwong het ook kansen af. Net na het uur kon Ejuke Cercle-doelman Warleson toch kloppen, de eerste goal van Antwerp in de play-offs leverde meteen drie punten op.

Coach Mark van Bommel was toch niet helemaal tevreden achteraf. "De momenten wanneer we onder de druk uit speelden, waren goede momenten. Alles bij elkaar is dat goed van ons, maar we moeten iets eerder afstand nemen", benoemde hij nog een groot werkpunt.

Antwerp geeft laatste plaats door aan Cercle

Antwerp verloor nu al acht wedstrijden niet meer van Cercle, het won de laatste vijf confrontaties ook tegen de Vereniging. "De code van Cercle hebben we toch kunnen kraken", stelde Van Bommel.

De landskampioen pakt 3 op 12 en komt op gelijke hoogte met Cercle. De kloof met de top vier blijft wel nog groot. "Als je de drie wedstrijden die we verloren rustig bekijkt, dan is het voetbal niet zo slecht als wat de stand zegt."