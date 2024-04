KRC Genk blijkt te sterk voor Anderlecht dat zeer slechte zaak doet in titelstrijd, arbitrage eist weer hoofdrol op

KRC Genk heeft zaterdagavond met 2-1 gewonnen van Anderlecht. Zo doet paars-wit een zeer slechte zaak in de titelstrijd. Union kan bij winst weer leider worden.

KRC Genk nam het zaterdagavond op tegen Anderlecht. Wouter Vrancken wisselde de geschorste Kayembe met Fadera. Bij Anderlecht kwam Gattoni op de plaats van Debast en Amuzu kwam voor Hazard.

Geweldige eerste helft van Genk

De wedstrijd begon stevig. Tolu kreeg de uitgelezen kans om er 1-0 van te maken wanneer hij alleen op Schmeichel af kon lopen. Zijn schot liet echter te wensen over.

Even later kon hij doelman Schmeichel toch verschalken. El Ouahdi gaf een mooi balletje in het strafschopgebied, waarna Tolu zijn verdediger uitschakelde om het leer in doel te werken.

© photonews

KRC Genk bleef ook na het doelpunt de betere ploeg. De Limburgers overklasten paars-wit, dat het op iedere positie moeilijk leek te hebben.

In de hele eerste helft kon Anderlecht eigenlijk geen enkele kans bij elkaar spelen. Racing Genk kon aan zijn kant niet uitzonderlijk veel creëren, maar wel genoeg.

Kort na rust kreeg Anderlecht wel een geweldig grote kans. Gattoni kopte na een hoekschop hard, net over doel.

Anderlecht heeft minder nodig dan Genk om een doelpunt te maken

Even later pakte Amuzu uit met een geweldig afstandsschot, maar de paal voorkwam de treffer. Genk-doelman Vandevoordt was kansloos. Zo kwam paars-wit toch wat meer in de wedstrijd, al bleven ze bijzonder nonchalant.

Dat zorgde ervoor dat Genk regelmatig nog te gemakkelijk voor kansen kon zorgen. De thuisploeg kreeg genoeg kansen maar vergat zichzelf steeds te belonen. De laatste pass of het schot lukte dan weer niet.

Uiteindelijk kon Anders Dreyer er, helemaal tegen de gang van het spel in, 1-1 van maken. Hij pakte uit met een heerlijk afstandsschot dat lekker in de hoek vloog.

Discutabele strafschop voor KRC Genk

KRC Genk kreeg kort voor het einde nog een strafschop na een (discutabele) handsbal van Sardella. Spits Zeqiri zette de strafschop gedurfd om met een stiftertje.

© photonews

Na deze overwinning klimt Genk naar de derde plaats in het klassement met 34 punten. Anderlecht doet een bijzonder slechte zaak in de titelstrijd, bij winst kan Union zondag weer leider worden.