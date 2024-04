Bij Genk mogen ze stilaan weer beginnen dromen van de titel: "Nooit getwijfeld"

Na de winst tegen Anderlecht staat Genk op vier punten van de Brusselaars. Wie daar vooraf geld op had ingezet, werd waarschijnlijk voor gek verklaard. Maar de Limburgers doen weer helemaal mee in het titeldebat. Al wil Anouar Ait El Hadj daar nog niet over praten.

Over de zege kon hij wel duidelijk zijn. "Zeer goede wedstrijd van onze kant, het is een verdiende overwinning. We zijn erg trots. We hebben een hele goede wedstrijd gespeeld en tot het einde gestreden", klonk het bij de ex-Anderlecht-speler.

"Het doet me plezier om ze weer te zien. Maar ik ben een speler van Genk. We hebben gewonnen en ik ben erg trots en hoop dat het zo doorgaat", zei hij bij de RTBF.

Genk blijft de punten pakken en speelde - behalve tegen Cercle - het beste voetbal van allemaal. "Tot nu toe hebben we nog niet verloren in de play-offs. We proberen elke wedstrijd ons best te doen en ze allemaal te winnen."

Met El Hadj ineens in de ploeg. "Ik heb het voetbal gemist. Het was een tijdje geleden dat ik wedstrijden had gespeeld. Vandaag, 5-6 wedstrijden op rij spelen, doet me echt plezier. Ik hoop door te gaan en mijn team te helpen."

Over de titel wordt er wel nog niet gesproken. "We komen dichterbij de anderen, maar het doel blijft wedstrijd per wedstrijd, het maximum pakken en dan zien we wel."

Even leek het zelfs tegen Anderlecht nog verkeerd af te lopen. "Je moet kunnen lijden in een wedstrijd en natuurlijk zullen er moeilijkere momenten zijn. We moeten samen blijven en dat is wat we hebben gedaan. Dreyer scoort een mooie goal maar we hebben niet opgegeven en we geloofden in onszelf omdat we een goede wedstrijd speelden."