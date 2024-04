🎥 Penalty of niet in Genk-Anderlecht? Zelfs Vrancken heeft het er moeilijk mee... Wat vindt u?

Over de penalty die Genk kreeg om de match tegen Anderlecht te winnen, was er nog veel te doen. Bij Anderlecht waren ze uiteraard furieus. Zelfs Genk-coach Wouter Vrancken was het er niet helemaal mee eens.

Vrancken zou in het geval van Riemer ook niet blij geweest zijn. "Als echte voetballiefhebber zie je zoiets niet graag gebeuren. Zo’n penalty’s ga je als ploeg tegenkrijgen, maar ook meekrijgen. Het is gewoon belangrijk dat het consequent toegepast wordt.”

Riemer was furieus. "Het is nooit een strafschop. Never ever. De bal wordt met extreme snelheid getrapt vanop anderhalve meter. Recht op zijn bovenarm, die min of meer in zijn lichaam was."

Om even te kaderen: Fadera trapte van in de zestien naar doel. Sardella stond in de baan van het schot en draaide zijn lichaam. Daarbij raakte de bal zijn hand.

De vraag is of hij zijn lichaam onnatuurlijk groter maakte. Hij kon zijn handen natuurlijk niet wegtoveren. En de armen leken tegen zijn lichaam te zijn.

Maar de VAR bekeek de fase en ging akkoord met de oorspronkelijke beslissing van scheidsrechter Lardot. Die maakte zich niet geliefder bij Anderlecht: "Hij moet elke keer in de belangstelling staan", zei Riemer nog.