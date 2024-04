Ex-scheidsrechter heeft zeer duidelijke mening over strafschopfase tijdens Genk-Anderlecht

KRC Genk heeft zaterdagavond met 2-1 gewonnen van Anderlecht. Een verdiende overwinning gezien de hele wedstrijd, al is de manier waarop de match beslist werd wel voer voor discussie.

KRC Genk kwam na zo'n kwartier al op voorsprong door Tolu. Een kwartier voor tijd maakte Dreyer gelijk met een geweldig afstandsschot. Genk bleef domineren, maar kreeg de bal maar niet tegen de netten.

Tot er in de 90e minuut een strafschop gefloten werd voor de thuisploeg. Fadera trapte het leer hard tegen de bovenarm van Sardella, die zich wegdraaide van de bal.

Ex-scheidsrechter Tim Pots had een zeer duidelijke mening over de fase. "Dit was geen onverwachte bal, want als verdediger moet je altijd rekening houden met een schot naar doel", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Als die bal dan tegen de rechterarm komt, kan je een strafschop fluiten, want die maakte het lichaam van Sardella iets breder. Maar als die bal tegen de linkerarm komt, is het absoluut geen strafschop, want die is voor het lichaam."

"Ik heb de fase een aantal keren opnieuw moeten bekijken en op basis van het beeld achter de goal durf ik besluiten dat de bal op de rechterhand komt. Dat zal de VAR ook gezien hebben. Vandaar dat Lardot niet naar het scherm werd geroepen. Doodjammer dat deze fase de wedstrijd heeft beslist, maar onterecht kan je het niet noemen", besluit hij.