Toch wel een opmerkelijke visie bij Anderlecht na alweer non-match op verplaatsing: "De druk ligt bij de anderen, niet bij ons"

Anderlecht was bijna met een punt weggekomen uit Genk. En laten we eerlijk zijn: dat zou allesbehalve verdiend zijn geweest. Genk was een paar maatjes beter dan de Brusselaars. Daar was Kasper Schmeichel ook eerlijk over.

Het verschil Anderlecht thuis en Anderlecht uit is al groot gebleken. Na de match in Brugge draaide ook de verplaatsing naar Genk uit op een non-match van paars-wit. "Daar moeten we iets aan doen", aldus de doelman.

"Onze twee laatste wedstrijden op verplaatsing waren niet goed genoeg. Je kan niet zo aan een match beginnen en denken dat je een voetbalmatch gaat winnen. Het is iets waar we moeten over praten en dat we moeten oplossen."

Voorlopig maken ze zich wel nog geen zorgen. "Er is nog tijd. Het is iets wat kan gebeuren in voetbal. Nu moet je je schrap zetten en doorgaan. Niets van waar we tijdens de week hebben getraind, werkte vandaag. Zeker in de eerste helft."

Die penalty? Wat moet hij doen vanop één meter afstand?

"Het ging beter in de tweede helft, zonder overweldigend goed te zijn. Ons spel was niet op de standaard waarvan we weten dat we kunnen spelen. We konden de bal niet bijhouden zoals we dachten. Dat moeten we aanpakken."

Al was het wel zuur dat een omstreden strafschop hen uiteindelijk nekte. "We hadden geen gelijkspel verdiend, maar we zouden er wel gelukkig mee geweest zijn. Maar die penalty... Ik weet niet wat hij moet doen vanop één meter afstand. Genk heeft ons niet verrast. We wisten wat ze gingen doen, maar konden het vandaag niet oplossen."

Anderlecht kan straks zijn eerste plaats weer kwijt zijn. Al ziet Schmeichel nog geen titelstress opduiken. "De druk ligt bij iedereen anders. Als je ziet welke progressie we hebben gemaakt... De druk ligt bij de anderen. Niemand wil natuurlijk tweede worden. We zitten nog steeds in de race. We zullen zien waar we eindigen, maar het is niet het moment om te gaan panikeren."