Emoties laaien hoog op bij Brian Riemer na nederlaag tegen Genk: Anderlecht-coach moest in bedwang worden gehouden na incident in spelerstunnel

Anderlecht verloor zaterdagavond met 2-1 op het veld van KRC Genk. Anderlecht-coach Brian Riemer was na afloop in alle staten.

KRC Genk behaalde zaterdag een verdiende overwinning tegen Anderlecht. In de laatste minuten, bij een 1-1 stand, kreeg Genk een strafschop.

Voor Anderlecht-coach Brian Riemer was het duidelijk: "Het is nooit een strafschop. Never ever", klonk het. Tijdens zijn persconferentie was ook al duidelijk te merken dat de Deen heel wat emoties in bedwang moest houden.

Met zijn gezicht op onweer wandelde hij de zaal binnen. Er werd hem een drankje aangeboden, maar daar moest hij niets van hebben. Na het persmoment wandelde hij aan sneltempo weg.

Nadat de wedstrijd werd afgefloten, moest de coach zelfs in bedwang worden gehouden in de spelerstunnel, zo was te zien op tv-beelden. Volgens HLN gebeurde dit na provocaties van Genkse bestuursleden. Genk zou dit zelf wel ontkennen.

Anderlecht deed zo een zeer slechte zaak in de titelstrijd. Als Union nog wint van Club Brugge, klimt de club over Anderlecht, dat dan weer leider af is.