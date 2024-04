Ex-ref schept duidelijkheid over penalty tijdens Genk-Anderlecht: "Hij past gewoon de regels toe"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht heeft zaterdag met 2-1 verloren op het veld van KRC Genk. De wedstrijd werd beslist door een strafschop na een handsbal van Sardella.

Anderlecht trok zaterdag naar KRC Genk. De thuisploeg domineerde de wedstrijd maar had het nog moeilijk met doelpunten scoren. Tolu zette zijn ploeg na een kwartier op voorsprong.

Nadien bleven de kansen komen, maar het was Anderlecht dat gelijkmaakte. Anders Dreyer pakte uit met een mooi afstandsschot dat tegen de netten vloog.

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd floot scheidsrechter Lardot een strafschop in het voordeel van Genk. Fadera trapte het leer op de arm van Sardella, die wegdraaide van de bal.

Zeqiri besliste uiteindelijk de wedstrijd door de penalty om te zetten. Stephane Breda, ex-scheidsrechter, stelt bij Sudinfo vast dat de strafschop correct werd gefloten.

"Hij past gewoon de regels toe. Voor mij is de fase heel duidelijk: door te draaien vergroot de verdediger het oppervlak van zijn lichaam. Het is waar dat hij dicht bij de speler die trapt staat, maar nogmaals, zijn arm beweegt weg en zijn positie is niet meer natuurlijk."

"Vijf jaar geleden zou zo'n penalty misschien niet gegeven zijn, maar de regels zijn veranderd en de scheidsrechter volgde gewoon de regels. VAR bevestigde vervolgens de beslissing van de centrale scheidsrechter", besluit hij.