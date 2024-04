Waarom Anderlecht buitenshuis niets waard is en waarom dat héél vreemd is...

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tweede uitmatch in de play-offs, zelfde resultaat voor Anderlecht. Club Brugge en Genk leverden twee keer verlies op. Wat nog verontrustender is voor de Brusselaars: het spel leek nergens naar. En de reden is duidelijk.

Anderlecht werd overal overlopen, maar vooral op het middenveld. Bij balverlies kwamen ze telkens een stapje te laat, bij balbezit vonden ze de openingen niet. Het aantal ballen die Mats Rits en Theo Leoni niemandsland in zonden, was niet te tellen op twee handen.

Dat deed Genk heel wat beter, maar zij zorgden dan ook voor heel korte passlijnen. Op het middenveld verschoven alle spelers naar de kant van de bal om te kunnen combineren. Bij Anderlecht hadden ze duidelijk de opdracht meegekregen om het veld zo breed mogelijk te houden.

Alle Genkse spelers leken technisch superieur

Dat is een probleem tegen een hoog drukkende ploeg die aast op balinterceptie. Zo kon Anderlecht in de eerste helft geen enkele volwaardige aanval opzetten.

Kasper Schmeichel besliste dan maar om weer lange ballen te beginnen versturen, maar geen enkele die aankwam. Toen we hem daarnaar vroegen, dribbelde hij handig om het onderwerp heen. "Niets van wat we op training oefenden, kwam eruit vandaag."

Maar Anderlecht heeft geen plan B als het met hun kick en rush-voetbal niet lukt. Opmerkelijk daarbij was dat alle Genkse spelers technisch superieur leken. Niemand die worstelde met zijn controle of passing. Dat was wel anders bij de bezoekers.

Vertonghen liet zich uit de match halen

Nochtans zouden al die Anderlecht-spelers dat ook in zich moeten hebben. Maar blijkbaar slaat buitenshuis de druk toe en krijgen ze te maken met twijfel. Het vertrouwen is niet optimaal. En dat is toch heel opmerkelijk voor een ploeg met Schmeichel, Vertonghen, Delaney, Dolberg, Rits.

Allemaal ervaren jongens. "Dat is waar", knikte Schmeichel achteraf. "Wij moeten de verantwoordelijkheid nemen en voorop gaan. De jonge gasten kijken naar ons. Wij moeten het voorbeeld geven."

Opvallend daarbij was vooral hoe Jan Vertonghen zich uit de match liet halen. Zijn lichaamshouding straalde evenmin weinig leiderschap uit. Een off day voor de recordinternational, die vanaf het begin fluitconcerten over zich kreeg.