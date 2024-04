KRC Genk gaat klacht indienen bij politie na wedstrijd tegen Anderlecht: "Wansmakelijke fenomenen"

KRC Genk heeft zaterdag met 2-1 gewonnen van Anderlecht. De Limburgers doen daarmee een heel goede zaak in de Champions' Play-offs. Na afloop werd Genk-speler Zakaria El Ouahdi het slachtoffer van racisme.

De Pro League doet al lange tijd acties tegen discriminatie en racisme. Toch werd Genk-speler Zakaria El Ouahdi na de wedstrijd tegen Anderlecht slachtoffer hiervan.

De Limburgse club deelt dat zelf mee via zijn officiële kanalen. 'Na de wedstrijd tegen Anderlecht, waarin Zakaria El Ouahdi opnieuw de Genkse supportersharten veroverde, is de jonge Marokkaan online het slachtoffer geworden van racisme. Via sociale media kreeg hij verschillende verwensingen over zich heen', klinkt het.

Algemeen directeur Eric Gerits laat al weten dat de club verdere stappen gaat ondernemen. "Racisme en hate speech zijn absoluut not done en moeten we keihard veroordelen."

"KRC Genk zal klacht indienen bij de politie en hoopt dat de daders snel worden gevat. We zullen deze wansmakelijke fenomenen blijven aankaarten en onder de aandacht brengen zolang ze voorvallen", besluit Gerits.

El Ouahdi speelde tegen Anderlecht een zeer goede wedstrijd. De flankspeler was goed voor een assist bij het eerste doelpunt van Tolu.