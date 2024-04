Vandenbempt wrijft eigen uitspraak van Riemer er nog eens goed in na nederlaag tegen Genk

RSC Anderlecht verloor op bezoek bij KRC Genk. Trainer Brian Riemer was furieus voor de penalty die zijn ploeg tegen kreeg.

Duels tussen Genk en Anderlecht dit seizoen, de rode draad blijft ongetwijfeld strafschoppen. Dat was afgelopen weekend niet anders, al stond paarswit nu in het kamp dat op zijn achterste poten stond te roepen.

“Om te beginnen, was het geen schandelijke penalty. Het was er wel een - zoals trainer Wouter Vrancken zei - die voetballiefhebbers niet graag zien wegens tegen de geest van het spel. Het is wel gefloten volgens de regels. Dat is wat een scheidsrechter moet doen, ook al zijn de regels verkeerd”, zegt Peter Vandenbempt heel erg duidelijk bij Sporza.

Geen kampioen

De analist haalt er ook een eigen uitspraak van Riemer erbij en wrijft die er nog eens goed in. “Ik herinner me dat Brian Riemer na de rode kaart van Wijndal zei dat hij zich had voorgenomen het oordeel van de 5 professionals te vertrouwen in de Play-offs. Maar dat blijkt dan enkel bij beslissingen in het voordeel van Anderlecht.”

Het noopt Vandenbempt allemaal tot de conclusie dat het nog moeilijk zal worden voor Anderlecht. “Eén ding is wel zeker: met dit niveau wordt Anderlecht geen kampioen. Al kan het wel zijn dat paars-wit met een stevige buffer aan de eindsprint begint met de dubbele confrontatie tegen Cercle Brugge - beide duels moeten toch gewonnen worden - voor de boeg.”