Toby Alderweireld reageert nadat Antwerp eerste punten in Champions' Play-offs pakt

Antwerp heeft zijn eerste zege in de Champions' Play-offs beet. The Great Old won met 0-1 op het veld van Cercle Brugge.

Tegen Cercle Brugge spelen is voor geen enkele ploeg leuk. Toch kon Antwerp met één doelpunt verschil winnen. "Met de manier waarop Cercle speelt, is het nooit makkelijk om te voetballen", begint Toby Alderweireld voor de camera's van Eleven DAZN. Antwerp had 0 op 9 voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge. "Dan moet je wilskracht tonen. In de laatste drie wedstrijden ontbrak het ons soms aan die power." "Vandaag was het heel belangrijk om die drie punten te pakken. Het was in moeilijke omstandigheden, ook mentaal want we komen naar hier met een 0 op 9", gaat Alderweireld verder. Antwerp springt zo over Cercle in de stand. Beide clubs tellen nu 29 punten. Een titel lijkt heel ver weg voor de club, toch wordt de hoop niet opgegeven. "We moeten niet naar de stand kijken, maar wel naar onze kwaliteit en mentaliteit op het veld. Dit zijn goede drie punten, donderdag komt Union naar ons", besluit de Antwerp-verdediger.