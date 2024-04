Christian Burgess houdt zich niet in na ongezien doelpunt: "Uiteraard vond de ref het oké, omdat het Club Brugge is"

Union blijft met een zuur gevoel achter na de 1-2 nederlaag tegen Club Brugge. Bij Union zijn ze boos om het eerste doelpunt van Club.

Er gebeurt veel deze Champions' Play-offs. Voor Union niet veel positiefs. De Brusselaars moesten het met een 0 op 9 op zak, opnemen tegen Club Brugge.

Maar ook tegen blauw-zwart liep het allesbehalve vlot. Hugo Vetlesen bracht Club Brugge kort na de rust op voorsprong. Wel na een erg vreemd doelpunt.

Union-verdediger Christian Burgess vertelde hoe hij het zag. "Moris trapte de bal uit zijn handen. Vetlesen probeert het schot te blokkeren en staat er naar mijn mening te dichtbij. Normaal gezien kun je dit niet doen", vertelde hij voor de camera's van Eleven DAZN.

"De scheidsrechter zei dat het in orde was. Hij checkte bij de VAR en die zeiden natuurlijk ook dat het goed was, omdat het Club Brugge is. Het is nu eenmaal zo", besluit Burgess, met een duidelijke sneer naar de arbitrage.

Zo verliest Union voor de vierde keer op rij in de Champions' Play-offs. Nadat het vorige week zijn leidersplaats aan Anderlecht moest afstaan, klimt nu ook Club Brugge over Union.