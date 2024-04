Oud-bondscoach René Vandereycken ziet dat een speler zijn ploeg in de steek liet bij Club Brugge

Club Brugge heeft zondagavond met 1-2 gewonnen op het veld van Union. Zo klimt blauw-zwart naar de tweede plaats in het klassement.

Club Brugge staat na de overwinning op het veld van Union SG tweede in de stand door over de Brusselse club te klimmen. Blauw-zwart heeft plots zelfs zijn eigen lot weet in handen.

Het liep goed bij Club Brugge, toch zag ex-bondscoach René Vandereycken dat er een speler zijn ploeg in de steek liet. "Dat Vetlesen, die al geel had, zo naar een bal ging, dat is dom. Dan laat je jouw ploeg echt in de steek", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Toch trok Club het over de streep. Nochtans, op basis van de kansen verdiende Club de overwinning niet. De voorbije weken boekte het duidelijk vooruitgang in het uitvoetballen, in het proberen combineren vanuit de eigen defensie, in plaats van met de lange bal naar Thiago te spelen zoals voordien", gaat hij verder.

Vandereycken was dus niet echt onder de indruk van het spel van Club Brugge. "Tegen Union was het voetballend minder. Zeker het eerste half uur was Union duidelijk de betere ploeg. Vanaken was een spelverdeler op eigen helft, in en rond de zestien van Union zag ik hem nauwelijks."

"Maar, en daar zit de vooruitgang onder Nicky Hayen: de organisatie stond er opnieuw. Club kroop niet achteruit maar speelde wel zo dat het nauwelijks op counters van Union kon lopen. Bovendien blijkt dat Club conditioneel duidelijk in orde is. Na een Europese wedstrijd op donderdag, na een reis naar Griekenland zelfs, met minder recuperatie standhouden met tien tegen elf, dat is ronduit knap", besluit hij.