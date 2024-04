Union SG-coach Alexander Blessin heeft andere mening dan zijn spelers over doelpunt van Vetlesen

Union SG deed zondagavond alweer een zeer slechte zaak in de titelstrijd. De Brusselaars verloren in eigen huis met 1-2 van Club Brugge.

Club Brugge kwam kort na rust op voorsprong na het vreemde doelpunt van Vetlesen. Die probeerde een uittrap van doelman Anthony Moris te blokkeren. En dat lukte, waarna de bal in doel rolde.

"De afstand was oké zag ik in de kleedkamer na de match. Eerst dacht ik dat Vetlesen een actieve beweging richting de bal maakte, maar het bleek dat hij wegliep", reageer Union-coach Alexander Blessin volgens Het Nieuwsblad.

"Hij was vier passen verwijderd van onze doelman, dus voor mij is het een geldige goal. Hoe moeilijk het ook is, we moeten dit accepteren."

"We waren de betere ploeg. Club had in de beginfase iets meer balbezit, maar in de ruimtes waar ze ons geen pijn konden doen. We hebben vooraf gesproken over het maken van doelpunten en het incasseren van makkelijke doelpunten. Daar moeten we aan blijven werken", gaat hij verder.

Blessin vindt wel dat zijn ploeg een goede wedstrijd speelde. "Om eerlijk te zijn, hebben we een goede match gespeeld. We hebben veel dingen goed gedaan, maar uiteindelijk kopen we er niets mee. Maar we moeten erin blijven geloven. Ik geloof in het team."

"Ik ben de man die de verantwoordelijkheid draagt. Ik moet ervoor zorgen dat de spelers vertrouwen hebben. We geven niet op. Dat is onze missie. Ik geloof niet dat Anderlecht en Brugge al hun wedstrijden gaan winnen, dus we blijven erin geloven", besluit de coach.