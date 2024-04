Ex-scheidsrechter schept duidelijkheid over vreemd doelpunt tijdens Union SG-Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union kon zijn play-offs niet slechter beginnen. De Brusselaars hebben na vier wedstrijden nog steeds geen punten gepakt.

Union nam het zondagavond op tegen Club Brugge. De bezoekers wonnen uiteindelijk met 1-2, maar na afloop ging het vooral over het eerste doelpunt dat gescoord werd.

Union-doelman Anthony Moris wilde de bal uittrappen, maar Hugo Vetlesen blokkeerde zijn trap. Hij deed dat met de voet, waarna het leer over de doellijn rolde.

De meningen over deze fase liggen ver uit elkaar. Ex-scheidsrechter Tim Pots zocht het uit en vertelde bij Het Laatste Nieuws dat het doelpunt geldig was.

"Ik citeer uit het reglement: ‘Een indirecte vrije schop wordt toegekend indien een speler voorkomt dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen, of trapt of tracht te trappen wanneer de doelverdediger deze aan het loslaten is.’"

"Maar Morris werd niet gehinderd en kon in alle vrijheid uittrappen naar waar hij maar wilde. Hij nam een risico door in de richting van Vetlesen te trappen. Maar het is een geldig doelpunt", besluit Pots.