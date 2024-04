De man die we nodig hebben: Gumienny beoordeelt het doelpunt van Vetlesen

Er is al heel wat gezegd en geschreven over het doelpunt van Hugo Vetlesen tegen Union SG. Ex-scheidsrechter Serge Gumienny lijkt de juiste man op de juiste plek om uitsluitsel te brengen.

Wat een gekke situatie in de topper tussen Union SG en Club Brugge zondagmiddag. Hugo Vetlesen leek doelman Anthony Moris te hinderen bij een uittrap, maar de bal dwarrelde uiteindelijk gewoon in doel.

Iedereen dacht dat de scheidsrechter van dienst de goal zou afkeuren en een fout zou fluiten, maar dat gebeurde niet. De VAR kwam ook niet tussen, waardoor Club Brugge op een heel bizarre manier op voorsprong kwam.

Dat zag ook ex-scheidsrechter Serge Gumienny die voor Het Belang van Limburg elke week de belangrijkste en meest opvallende tussenkomsten van de scheidsrechters van het nodige commentaar voorziet.

Ongelukkig doelpunt

“In Union - Club Brugge was er ook wat discussie over het eerste doelpunt van Vetlesen. Die stak zijn been voor een uittrap van Moris, waarna de bal in doel dwarrelde”, klinkt het.

Gumienny is heel erg duidelijk in zijn analyse. “Hoe ongelukkig het ook is, voor mij is dit een geldig doelpunt. Vetlesen liet voldoende ruimte aan Moris om vrij uit te trappen, maar die trapt hem vol risico in de richting van zijn tegenstander. Met alle gevolgen van dien.”