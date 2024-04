Vetlesen spreekt zelf klare taal over zijn bizarre doelpunt en rode kaart

Hugo Vetlesen bracht Club Brugge tegen Union SG met een bizar doelpunt op voorsprong. Hij moest echter ook het veld verlaten met een rode kaart.

Het was een wel heel vreemd openingsdoelpunt in de topper tussen Union SG en Club Brugge. Hugo Vetlesen stak zijn been uit toen Moris wilde uittrappen op de rand van de zestien. De bal botste op zijn voet en ging tergend langzaam in doel.

Iedereen dacht dat scheidsrechter Jasper Vergoote het doelpunt zou afkeuren, maar zover kwam het niet. Op een diefje stond Club Brugge op voorsprong. “Ik deed niets verkeerd”, aldus Vetlesen aan Het Nieuwsblad.

Domme rode kaart voor Vetlesen

“Het is Moris die de bal tegen mij trapt. Plots dacht ik: die bal gaat wel de goede richting uit. En dan zat hij nog binnen ook. Ik had het alvast nog nooit gezien.” Vetlesen had van held naar antiheld kunnen gaan, omdat hij een domme rode kaart pakte na een tweede gele kaart.

“Ik had slimmer moeten zijn, want er stond al geel achter mijn naam”, gaat de speler van blauwzwart verder. “Achter de wedstrijd heb ik mijn ploegmaats bedankt in de kleedkamer. Dat ze het nog over de streep hebben getrokken. Anders zou ik hier met een heel ander gevoel gestaan hebben. Ach, het geluk staat eindelijk een beetje aan onze kant. Het is dit seizoen al anders geweest.”