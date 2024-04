Ongeloof bij Anthony Moris na vreemd doelpunt: "Dat is wat de scheidsrechter me vertelde"

Union SG deed alweer een bijzonder slechte zaak in de titelstrijd. De Brusselse club verloor met 1-2 van Club Brugge, al wordt er na de wedstrijd vooral over het openingsdoelpunt gesproken.

Union nam het zondagavond op tegen Club Brugge. Na de 0 op 9 wou Union zich tonen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk verloren de Brusselaars voor de vierde keer op rij in de Champions' Play-offs.

Vooral over het eerste doelpunt wordt er veel gepraat. Union-doelman Anthony Moris trapte de bal uit zijn handen uit, maar Hugo Vetlesen sprong voor de bal, en hij werkte het leer met zijn voet binnen.

"Ik neem bal en zie Puertas vertrekken. Iemand lanceren met mijn uittrap is nu eenmaal een van mijn kwaliteiten", vertelde Moris volgens Sporza zelf over de fase.

"Maar Vetlesen steekt zijn been uit en zo gaat de bal in doel. Ik vraag nog aan de ref: waarom telt dit doelpunt? Vetlesen gooit zich in de baan van de bal? Maar hij vertelde mij dat er niets in het reglement staat dat zegt dat de goal afgekeurd zou moeten worden.

"Hij stond blijkbaar ook twee meter van mij. Vreemd, want elke week zie je zulke fases afgekeurd worden. Ik begrijp het echt niet", besluit Moris.