Frank De Bleeckere komt met uitleg over vreemd doelpunt van Hugo Vetlesen tegen Union SG

Afgelopen weekend viel er een opvallend doelpunt tijdens Union-Club Brugge. Doelman Moris trapte uit, en Club-speler Hugo Vetlesen sprong voor de bal, waarna hij die met de voet raakte en hij in doel rolde.

De scheidsrechter en VAR besloten om het doelpunt goed te keuren. Er is al veel inkt gevloeid over deze fase, maar nu kwam ook nog het Referee Department met een uitleg.

"Het is een situatie die je niet alle dagen tegenkomt", begint Franck De Bleeckere bij Under Review. "Er is een vergelijkbare situatie in de finale van de Champions League met Karius en Liverpool. In zo'n situatie moet je teruggrijpen naar het spelreglement."

"Dan is er één woord dat heel belangrijk is. Dat is: hinderen. De vraag is hier: hindert de Club Brugge-speler de doelman wanneer hij de bal in de handen heeft en de bal loslaat. Als je de beelden bekijkt, neen. Er is een afstand tussen de spelers. De Club-speler zet geen druk op de doelman en de doelman heeft ruimte om de bal te kunnen spelen."

"Als je terugkijkt naar het reglement is er nog een andere vraag die je kan stellen: hindert de Club Brugge-speler de doelman bij het trappen, of trachten te trappen wanneer de bal losgelaten wordt. Ook hier vinden wij dat de afstand groot blijft, Vetlesen maakt zelfs een achterwaartse beweging. Doelman Moris heeft alle vrijheid om die bal uit te trappen."

De Bleeckere oordeelt dat de officials goed hun werk hebben gedaan bij de fase. "Ook hier hindert hij de doelman niet. Als we dit allemaal in overweging nemen is het een geldig doelpunt. De afstand wordt niet bepaald. Als Vetlesen een beweging richting de doelman zou maken, hebben we een andere situatie."