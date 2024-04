Peter Vandenbempt doet wel heel opmerkelijke onthulling over KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck

De toekomst van Hein Vanhaezebrouck lijkt niet meer bij KAA Gent te liggen. Waar hij volgend jaar coach is weet niemand. In het verleden kreeg hij in ieder geval al een opmerkelijk aanbod.

Eerder deze week kwam in het nieuws dat Hein Vanhaezebrouck volgend jaar geen coach meer van KAA Gent zal zijn. De trainer reageerde zelf al op het nieuws. Waar Vanhaezebrouck volgend seizoen aan het roer zal staan weet voorlopig niemand. In het verleden zou de coach al wel een opmerkelijk aanbod gekregen hebben... Peter Vandenbempt deed de opvallende onthulling dat Vanhaezebrouck als bondscoach aan de slag kon gaan... samen met Michel Preud'homme. "Na het EK van 2016 kregen Michel Preud’homme en Vanhaezebrouck het idee voorgelegd om samen de Rode Duivels te leiden, in een duobaan en in combinatie met hun job als coach van Club Brugge en AA Gent", vertelde Vandenbempt bij Het Nieuwsblad. Uiteindelijk is daar niets van in huis gekomen, de Gentse coach zou het niet gewild hebben. "Dat zou nog wat geweest zijn, maar Hein zag het niet zitten", besluit Vandenbempt.





