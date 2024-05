Marc Degryse weet het zeker: "Zij hebben de beste kaarten om landskampioen te worden"

Club Brugge werd de winnaar van het weekend in de Jupiler Pro League. Blauw-zwart staat nu plots alleen aan de leiding.

Afgelopen weekend veranderde het klassement in de Champions' Play-offs alweer. Club Brugge won met 1-2 van Antwerp, terwijl Union SG gelijkspeelde tegen Anderlecht.

Hierdoor is Club plots alleen leider met 45 punten. Anderlecht volgt met 43 punten terwijl Union SG er 42 telt. De Brusselse ploegen schieten weinig op met het gelijkspel.

Volgende speeldag wordt cruciaal. Club Brugge ontvangt dan Union SG, maar blauw-zwart zal het woensdag ook al moeten opnemen tegen Fiorentina in de halve finale van de Conference League.

Volgens Marc Degryse zal die wedstrijd heel wat impact hebben op de competitie. Ook de bekerfinale zal meespelen. "Het is vreemd om te zeggen, maar wat woensdag in de Conference League gebeurt en donderdag in de bekerfinale zal voor een groot stuk de emoties bepalen op de volgende speeldag in het komende verlengde weekend", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Als Club Brugge zich plaatst voor de finale, zullen zij op een wolk Union ontvangen op maandag. Als Antwerp de bekerfinale wint, zullen zij op hun beurt vleugels krijgen. Omgekeerd zullen respectievelijke nederlagen toch voor een domper zorgen. Maar niemand kan ontkennen dat Club Brugge — in de vorm waarin ze steken — de beste kaarten heeft om landskampioen te worden", besluit Degryse.