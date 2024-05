Deze Rode Duivel is helemaal klaar voor het EK: "Ik ga er alles aandoen om ons zo ver mogelijk te brengen"

Manchester City heeft zaterdag de FA Cup-finale met 1-2 verloren van Manchester United. Jérémy Doku maakte het enige doelpunt voor City.

Mancester City kon naast de landstitel ook weer de FA Cup winnen. Daarvoor moest het voorbij stadsrivaal Manchester United. Al snel liep het fout voor de uitgesproken favoriet, want The Reds kwamen voor rust 0-2 voor.

Na de pauze mocht Doku proberen om het verschil te maken, en dat deed hij ook. De jonge flankaanvaller scoorde de aansluitingstreffer na een heel mooie actie.

Na afloop was de Rode Duivel teleurgesteld. "In een finale kan het altijd alle kanten op. United maakte al snel twee goals. We wisten dat ze gevaarlijk zouden zijn op de counter, en via lange ballen. Zo konden ze ook scoren. We probeerden te strijden tot het einde, helaas baatte het niet", begon hij volgens Het Laatste Nieuws.

"De coach vroeg me om lef te tonen, te durven. Ik heb m'n best gedaan, het team proberen helpen. Maar m'n goal kwam te laat in de match. Ik ben blij met m'n goal, maar de teleurstelling is groter. Want eerlijk gezegd: we zijn het niet gewoon om te verliezen. We hadden beter moeten doen. Dan is dit teleurstellend."

Nu komt het EK eraan, daar wil Doku nog eens laten zien wat hij waard is. "Ik heb veel minuten kunnen maken, me kunnen aanpassen aan de speelstijl en me kunnen integreren. Nu ben ik mentaal klaar voor het EK. Ik ga er alles aandoen om ons zo ver mogelijk te brengen."