Zeno Debast straks naar een kampioen? Ook in Portugal is de titelstrijd beslist

In Portugal is de landskampioen gekend, twee speeldagen voor het einde van de competitie. Sporting CP profiteerde van de nederlaag van Benfica.

Het zat er al aan te komen, maar in Lissabon mocht de champagne iets vroeger dan verwacht bovengehaald worden. Sporting CP werd zondag voor de 20e keer landskampioen.

Dat zonder dat de club zelf speelde. Sporting won zaterdag al met 3-0 van Portimonense, en stond op een zucht van het kampioenschap.

Benfica, eerste achtervolger van Sporting, speelde zondagavond op het veld van Famalicão, en ging verrassend onderuit met 2-0. Hierdoor kon het feest losbarsten voor de andere club van de hoofdstad.

Misschien doet het zelfs nog iets meer deugd voor de fans van Sporting na een nederlaag van de eeuwige rivaal. Het is de 20e titel in het bestaan van de club. De vorige keer was in 2020/2021.

En zo trekt Zeno Debast misschien ook wel naar een landskampioen. De verdediger van Anderlecht werd de laatste tijd al flink in verband gebracht met een transfer naar de Portugese club.