Hein Vanhaezebrouck reageert voor het eerst zelf op nieuws dat hij KAA Gent zou verlaten na dit seizoen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dinsdagochtend kwam plots het nieuws naar buiten dat Hein Vanhaezebrouck na dit seizoen afscheid zal nemen van de club. De coach reageert er nu zelf op.

Dinsdagochtend schreef Het Nieuwsblad dat Hein Vanhaezebrouck vanaf volgend seizoen geen coach van KAA Gent meer zou zijn.

Later op de dag wonnen de Buffalo's met 0-2 op het veld van STVV, alles verliep normaal. Alsof er niets aan de hand was begon de persconferentie, maar uiteindelijk kwam de onvermijdelijke vraag dan toch.

Wil Hein Vanhaezebrouck iets kwijt over het nieuws dat naar buiten kwam vandaag? "Nee, dat is nieuws dat de kranten naar buiten brengen", reageerde hij.

"Ik vind het fijn dat ze over mij schrijven. Dat doen ze dikwijls hé, soms positief en soms negatief", gaat Vanhaezebrouck verder.

Op de vraag of hij het niet vervelend vindt dat dit nu plots een item wordt, antwoordt hij ook erg duidelijk. "Nee, dat vind ik niet vervelend."

"Wat voor mij belangrijk is, zijn mijn spelers, mijn team en resultaten halen om die Europe Play-offs te winnen. Al de rest is voor mij allemaal bijzaak, niet belangrijk."

Hij sloot af door te vertellen dat er nog wel gecommuniceerd zal worden. Wanneer dat dan is, dat weet voorlopig niemand. "Maar goed, we zien wel. Er zal ooit een moment komen waarop we communiceren."