KAA Gent doet geweldige zaak in strijd om Europees ticket, terwijl STVV zich gemiste strafschop nog wel even zal beklagen

KAA Gent heeft dinsdagavond met 0-1 gewonnen op het veld van STVV. Efficiëntie maakte het grote verschil.

STVV nam het dinsdagavond thuis op tegen KAA Gent. Hein Vanhaezebrouck zette de 16-jarige Mokio in de basis. Ook Franck Surdez maakte zijn basisdebuut. Bij STVV was Ito onzeker, maar hij kon starten.

Het eerste kwartier was helemaal van de thuisploeg. STVV creërde kans na kans en had eigenlijk al snel op voorsprong kunnen en misschien wel moeten komen.

Na zo'n tien minuten spelen kreeg STVV een strafschop. About Koita trapte echter op Gent-doelman Davy Roef. In de rebound schoot Steuckers over doel.

Ook na de strafschop bleef STVV de betere ploeg. Maar de Buffalo's begonnen ook met hun kansen te morsen na een tijdje.

Gent kwam steeds meer en meer in de wedstrijd, wat voor een leuke eerste helft zorgde. Na 30 minuten spelen was het een wonder dat de stand nog 0-0 was. Uiteindelijk kon Tissouadli, op aangeven Surdez, KAA Gent op voorsprong zetten voor rust.

Gent begon goed aan de tweede helft, maar het was STVV dat meteen twee reuzenkansen kreeg. De bal wou er gewoon er gewoon echt niet ingaan.

Kort voor het uur kreeg Gent wel met een probleem te maken. Mokio die voor het eerste in de basis startte, ging erbij zitten. Hij werd nadien geblesseerd gewisseld.

Uiteindelijk was STVV de betere ploeg, gezien de hele wedstrijd. Het kreeg nog een aantal kansen, maar een doelpunt zat er echt niet in vandaag.

Uiteindelijk maakte Stefan Mitrovic er zelfs nog 0-2 van, een paar minuten voor het einde. Hij kopte een hoekschop binnen.

Door deze overwinning blijft KAA Gent comfortabel leider in de Europe Play-offs met 36 punten. Zo nemen de Buffalo's een voorsprong van negen punten op STVV dat er dus 27 heeft. De Europese droom lijkt toch wel over te zijn voor de Truienaars op deze manier.