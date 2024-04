De winnaar van Standard - KV Mechelen heet ... KAA Gent

Standard en KV Mechelen serveerden lauwe koffie op Sclessin. Het was vooral naast het veld af en toe vurig, op het veld viel het eigenlijk tegen. En zo is KAA Gent de lachende derde én op weg naar eindwinst in de Europe Play-off.

Voor Standard stond er sowieso al niet te veel meer op het spel. De kans op eindwinst in de Europe Play-off was voor hen al een beetje vervlogen voor de start van de play-offs. Ivan Leko besloot toch met een soort typeploeg te beginnen aan de match en koos voor dezelfde elf. Bij KV Mechelen voerde Besnik Hasi wel vier wijzigingen door. Bolingoli, Konaté, Slimani en Storm verhuisden naar de bank ten koste van Hairemans, Mukau, Bassette en Pflücke. Zeker met de 35-jarige Slimani wilde Hasi geen risico's nemen. Afgekeurd doelpunt en Bengaals vuur Standard en Mechelen wilden vrank en vrij hun kans gaan en in de eerste minuten leverde dat nog de nodige intensiteit op, maar gaandeweg begon het spel snel te verzanden in een trager tempo en zonder grote kansen. © photonews De thuisaanhang kwam na twaalf minuten met een statement en Bengaals vuur, waardoor de match even moest stilgelegd worden. Op dat moment had Norman Bassette al een doelpunt zien afgekeurd worden, na de herneming werd het nooit meer echt een match. KAA Gent de lachende derde Wat ruist er door het struikgewas? Dat is wat Toon Hermans zich ooit afvroeg. Weinig, heel weinig. Cobbaut moest Kanga een keertje op de doellijn van de 1-0 houden. Standard toonde de nodige aanvalslust en veerkracht na drie gelijke spelen, maar Mechelen weerstond. Met de 0-0 schieten beide ploegen weinig op. Standard boekte zijn vierde gelijkspel op rij, KV Mechelen zag de kloof met KAA Gent zes punten worden - de Buffalo's wonnen wél op Stayen. En zij zijn zo eigenlijk de lachende derde van de strijd op Sclessin.