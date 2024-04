Besnik Hasi is eerlijk over puntenverlies, maar toont nog steeds felle ambitie

KV Mechelen raakte op bezoek bij Standard niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Daardoor zagen De Kakkers de kloof met KAA Gent oplopen tot liefst zes punten. Achteraf was Besnik Hasi niet te beroerd om toe te geven dat zijn ploeg niet present tekende.

De beste kansen waren eigenlijk voor Standard in een match die niet al te veel om het lijf had en op 0-0 eindigde. Een puntje voor Mechelen op die manier, al schieten ze daar in de Europe Play-off weinig mee op - de kloof met Gent is zes punten geworden.

KV Mechelen speelde niet zijn beste match van het seizoen, integendeel. "Na 55 minuten zijn we gestopt met voetballen. Standard had in het laatste halfuur de beste kansen en verdiende op het einde om te winnen."

© photonews

"De wissels bij Standard hebben het verschil gemaakt. We hadden het daar moeilijk mee, onze wissels leverden niets op. We kwamen niet meer in ons spel en moesten de match ondergaan", aldus Hasi in zijn analyse.

Twee thuismatchen om het verschil te maken?

Mechelen had vroeg op voorsprong kunnen staan, maar zag een doelpunt jammerlijk afgekeurd worden voor buitenspel. Toch ziet de coach van Malinwa ook nog een paar positieve zaken aan/na de wedstrijd tegen Standard.

"We hebben nog eens de nul gehouden, dat was al een tijdje geleden", aldus nog Hasi. "We blijven onze ambities behouden. We spelen nu twee keer thuis, daarna gaan we weten waar we staan." Mechelen speelt de komende weken tegen OH Leuven en Gent in eigen huis.