Standard-speler reageert op fans die pyrotechnisch materiaal op het veld wierpen en acties voerden: "We raken eraan gewend bij Standard"

Standard heeft dinsdagavond 0-0 gelijkgespeeld tegen KV Mechelen. De Rouches konden nog niet scoren in eigen huis deze play-offs.

Dinsdagavond nam Standard het in eigen huis op tegen KV Mechelen. Voor de eerste keer met fans op Sclessin sinds de start van de Europe Play-offs.

Die pakten uit met heel wat acties. Kelvin Yeboah kan daar begrip voor opbrengen. "Ik begrijp de frustratie van de fans en die is net zo groot in de kleedkamer", vertelde hij na afloop.

"Op het veld zitten we in een zone waarin we ons niet altijd bewust zijn van wat er om ons heen gebeurt. Toen ze begonnen te zingen, voelden we hun steun en hoe ze ons verder wilden pushen. Het is jammer dat we ze geen plezier konden bezorgen."

De wedstrijd werd ook even stilgelegd. Na 12 minuten besloot de thuisaanhang om pyrotechnisch materiaal op het veld te werpen, waarna de scheidsrechter genoodzaakt was om het spel even stil te leggen.

"We raken eraan gewend bij Standard", had Yeboah erover te zeggen, wel op een positieve manier. "Hun boodschap is duidelijk en het is aan ons om het einde van het seizoen positief af te sluiten."