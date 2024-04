🎥 Spandoeken, gezangen, pyrotechnisch materiaal... en het onderbreken van de wedstrijd: Standard-fans laten duidelijk van zich horen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard ontving dinsdagavond KV Mechelen in eigen huis. De Luikse fans waren niet tevreden en lieten dit duidelijk merken.

De spanning stijgt bij Standard. De supporters zijn de zorgwekkende situatie van de club meer dan beu. Al enkele weken organiseren de supporters acties om hun ontevredenheid te uiten.

Standard supporters laten van zich horen tegen KV Mechelen

Tijdens de vorige wedstrijd in Westerlo verlieten ze het stadion een halfuur voor het einde. Ook dinsdag tegen KV Mechelen volgden er acties.

De supporters hadden de spelers en staf al gewaarschuwd: de ontvangst in Sclessin zou niet leuk worden. Voor aanvang van de wedstrijd werden spandoeken getoond. "We zijn er. Zelfs wanneer jullie het niet verdienen, zijn we er", klonk het onder meer.

In de nauwelijks gevulde tribunes ontrolden de supporters verschillende spandoeken. "12 minuten van niets. De enige show die jullie verdienen", was onder andere te lezen, evenals "jullie hebben ons te schande gebracht".

Les banderoles des supporters continuent, alors que le stade est presque à moitié vide #STAKVM pic.twitter.com/PRjv7aDO4m — Loïc Woos (@LoicWoos) April 23, 2024

Na 12 minuten stilte staken de fans vervolgens pyrotechnisch materiaal af om het dan op het veld te gooien. De scheidsrechter moest nadien even de wedstrijd onderbreken.