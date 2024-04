Net als met Marc Coucke... Waarom Vanhaezebrouck zelf ook geen toekomst meer zag bij KAA Gent

Hein Vanhaezebrouck zal binnen vijf matchen en 368 officiële wedstrijden op de bank van KAA Gent straks de Planet Group Arena verlaten. Zijn contract loopt af en wordt niet meer verlengd. Een afscheid dat in de sterren stond geschreven sinds Sam Baro de club overnam.

Hein is een verworven smaak. Met Ivan De Witte en Michel Louwagie had hij een klankbord dat hij nergens anders zal vinden. Een duo dat hem grotendeels liet doen als het op het sportieve aankwam. Ook daar boterde het soms niet, maar op hun wekelijkse gemoedelijke vergaderingen werden de plooien steeds gladgestreken.

Coucke in de dug out

Sam Baro is echter een ander paar mouwen. Nieuw in het voetbal en niet gewend dat werknemers de grote baas op de korrel nemen. Dat moet je er immers bij nemen als je Vanhaezebrouck als coach hebt. De 60-jarige Kortrijkzaan doet met zijn bestuur net hetzelfde als met zijn spelersgroep: hij houdt ze scherp.

Dat is een wisselwerking die niet voor iedereen weggelegd is. In zijn korte periode bij Anderlecht botste hij ook al met Marc Coucke. Toen die in de kleedkamer en in de dug out verscheen moest Hein al serieus op zijn lip bijten. Intussen heeft hij er geen goed woord meer voor over.

De manier waarop Vanhaezebrouck een team wil leiden, is eigenlijk helemaal op Engels model gestoeld. Van Louwagie en De Witte mocht hij tegelijk coach en sportief manager zijn. Baro maakte daar een einde aan en gaf Louwagie voor Nieuwjaar de opdracht om spelers ten gelde te maken.

Baro denkt economisch

Met het verhaal rond Gift Orban in het achterhoofd wou hij de trein voor Malick Fofana en Hugo Cuypers niet laten passeren. Orban had een half jaar ervoor Gent zo'n tien miljoen meer kunnen opbrengen. In het ondernemershoofd van Baro was de rekening snel gemaakt.

Niet dat Vanhaezebrouck onrealistisch was, maar in Hein zijn hoofd valt het onmogelijk te rijmen dat hij - met zoveel ervaring en voetbalkennis - genegeerd werd in het beslissingsproces. De sneren naar zijn eigen bestuur waren legio en stopten ook niet.

Tot op een punt dat Baro er al snel genoeg van had en de beslissing om de samenwerking te stoppen al maanden genomen is. Gent gaat een duidelijke structuur krijgen waarin de coach ook gewoon de coach is.

Wie geeft Hein nog de teugels in handen?

En Vanhaezebrouck? Gaat die nog door gaan? Hij liet al verschillende keren blijken dat hij het allemaal wel gezien heeft en tijd wil maken voor zijn familie. Alhoewel... er zijn verschillende uitdagingen die voor volgend seizoen op zijn lijf geschreven staan.

Zou het extraverte karakter van Hein niet passen op de Bosuil? Al zal weer samenwerken met een business man als Paul Gheysens niet zo aanlokkelijk zijn. Dat is trouwens bij elke Belgische topclub zo. Is er nog wel iemand die een coach volledig de teugels in handen wil geven?

Aan een andere opdracht zien we hem bij een negatief antwoord op die vraag niet beginnen...