Bij Anderlecht is er eentje alvast niet bang van Club Brugge: "Als het meezit, zit het echt mee"

Bij Anderlecht hadden ze tijd om voor hun eigen wedstrijd ook naar Club te kijken. Mats Rits zat voor de tv om zijn ex-ploeg en grote concurrent voor de titel aan het werk te zien. Hij zag hoe ze 19 op 21 pakten. Volgende week staat de topper (en klassieker) in het Lotte Park op het programma.

Net op tijd lijkt Anderlecht zijn betere vorm te pakken te hebben. Tegen Union speelden ze niet met lange ballen, maar over de grond. Combinerend lukt het een pak beter dan met al die raketten naar voor.

"Het is - denk ik - een correcte uitslag", analyseerde Mats Rits. "We hebben een goeie match gespeeld, zeker in de eerste helft. Misschien verdienden we meer gezien de kansen, maar één punt is een goeie uitslag."

"Tuurlijk blijven we optimistisch. Er zijn nog drie matchen en de komende twee zijn bij ons thuis. Dat Club Brugge nu eerste staat. (haalt de schouders op) Wie nu eerste staat... daar win je niets mee. Club kent een heel goeie reeks, maar we blijven vertrouwen hebben in de titel."

Al zal Anderlecht dan wel zijn kansen moeten afmaken. "In topmatchen moet je je momenten pakken en dat deden we niet. Anders stonden we één-twee goals voor na de eerste helft en werd het een heel andere match."

De prestaties van Club maken Rits ook niet echt bang. "Ja, ik heb naar hun match gekeken. Dat bedoel ik met je momenten pakken. Ze zitten in de flow en als het meezit, zit het ook echt mee. Ze hadden ook nog een tweede penalty kunnen tegen krijgen en ze maken die eerste goal met een gelukje. Wij moeten die flow gewoon onderbreken."