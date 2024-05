Oud-bondscoach over Anderlecht-coach Brian Riemer: "Hij heeft een klein kantje van zichzelf laten zien"

Anderlecht speelde zondag 0-0 gelijk op het veld van Union SG. Met een gelijkspel schiet geen van beide clubs veel op, waardoor Club Brugge alleen aan de leiding is gekomen.

Het 0-0 gelijkspel tussen Anderlecht en Union SG zorgde bij oud-bondscoach René Vandereycken voor weinig genot. "Ik moet zeggen dat ik niet echt van deze wedstrijd heb genoten", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Qua spanning en intensiteit was het een typische play-offmatch, maar voetbaltechnisch was het niveau niet hoog genoeg. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat er erg veel op het spel staat. Ik hoorde in de reacties na de wedstrijd een speler van elke ploeg zeggen dat hij het gevoel had de match te kunnen winnen, en dat klopt ook: allebei hebben ze kansen gehad. Vandaar dat ik een gelijkspel ook een terechte uitslag vind."

Over het niveau van de scheidsrechter wil Vandereycken ook nog wat kwijt. Hij vindt dat ref Bram Van Driessche de wedstrijd niet goed aan heeft gepakt.

"Dat de wedstrijd zo intens was, had ook te maken met de scheidsrechter. Ik had tijdens de match nochtans tegen mijn vrouw gezegd dat ik geen punt wilde maken over de arbitrage, maar in mijn ogen heeft de ref in het spel – gelukkig niet op beslissende momenten – te veel fouten gemaakt, waardoor spelers soms niet meer wisten wat mocht en wat niet."

"Hij heeft ook de twee trainers een gele kaart gegeven en die voor Brian Riemer was zeker terecht. Riemer hangt graag de sportieveling uit, maar door die bal op het veld te trappen heeft hij toch een klein kantje van zichzelf laten zien. Al deed ik zelf ook alles om te winnen en had ik misschien wel hetzelfde gedaan", besluit Vandereycken.