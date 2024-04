Club Brugge op weg naar de titel? "Wij zijn het beste team van België en we maken iedereen bang"

Club Brugge is volledig getransformeerd in deze Play-offs. De Bruggelingen zijn nu een zeer serieuze titelkandidaat geworden.

Wie had gedacht dat de situatie zo zou keren? Als 4e geklasseerd met 19 punten achterstand op Union vóór de puntenhalvering, is Club Brugge helemaal opgeleefd in deze Play-offs.

Nu staan ze op de 2e plaats, slechts 2 punten achter de leider, RSC Anderlecht. Blauw-zwart bevindt zich in een uitstekende positie om voor de titel te gaan. Zonder te vergeten dat ze ook nog de Conference League kunnen winnen.

Club Brugge kandidaat voor de titel

"Vandaag jagen we iedereen schrik aan...", verklaarde de Bruggeling Hugo Vetlesen aan de RTBF. "Zijn we momenteel het beste team in België? Nou, ja!"

Het play-off-systeem heeft natuurlijk geholpen. De achterstand was immers immens. "Ik hou van het Play-off format, dit systeem bestaat ook in Denemarken: het levert topwedstrijden op tegen de beste teams, de druk is maximaal, en iedereen kan winnen. Je ziet Union een prachtig traject afleggen... en nu is het allemaal wat minder."

"Ze maken nog steeds kans, maar ze kenden de regels voor het seizoen: ik wilde ook graag 9 of 10 punten voorsprong hebben vóór de play-offs begonnen", aldus Vetlesen.