Cercle Brugge-coach Miron Muslic geeft zich niet gewonnen en stuurt fikse waarschuwing naar andere clubs uit Champions' Play-offs

Cercle Brugge neemt het zondagnamiddag thuis op tegen Anderlecht. De club krijgt zo een kans om zich te herpakken na de 3-0 nederlaag van woensdag.

Cercle Brugge verloor woensdag met 3-0 op het veld van Anderlecht. Zondag volgt de wedstrijd op het veld van Cercle, een kans voor Miron Muslic en zijn troepen om zich te herpakken.

De coach is dan ook niet van plan om op te geven. Hij is strijdvaardig, zoals we hem kennen. "We zullen de komende weken tonen dat er nog voldoende frisheid, energie en power in onze ploeg zit", begint hij volgens Het Nieuwsblad.

"Tegen Anderlecht stonden we centraal achterin met jongens van 19 en 20 jaar in de ploeg. Jonas Lietaert en Christiaan Ravych hebben het schitterend gedaan, maar met Popovic en Daland beschikken we daar uiteraard over meer ervaring."

"Door hun terugkeer kan ik nu ook Siquet, Ravych en Lopes op hun beste positie zetten en dat zal de balans in de ploeg ten goede komen", gaat Muslic verder.

Muslic heeft een doel opgesteld. Hij wil graag nog zeker vijf punten halen in deze Champions' Play-offs. "De eerste 25 à 30 minuten in Anderlecht waren we echt niet slecht, maar individuele fouten nekten ons."

"Als we het aantal missers kunnen verminderen en voorin weer wat scherper worden, dan geef ik je op een blaadje dat we de komende matchen weer minstens 5 punten kunnen pakken", waarschuwt Muslic de andere ploegen in de Champions' Play-offs..