📷 'KAA Gent haalt in één klap twee versterkingen in huis voor volgend seizoen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het seizoen is bijlange nog niet afgelopen. Toch zijn heel wat ploegen al druk in de weer om te werken aan de toekomst.

KAA Gent is druk in de weer richting de toekomst. Zo halen de Buffalo’s volgens Het Laatste Nieuws de jonge spits Umar Abubakar weg uit Nigeria. Een officiële bevestiging is er voorlopig nog niet van de club. De 18-jarige jeugdinternational zal eerst aansluiten bij Jong KAA Gent om zich aan te passen aan de nieuwe club en het Belgische voetbal en dan de overstap maken naar het eerste elftal.

Een dossier dat wel rond is, is dat van Matties Volckaert (21). Hij maakt komend seizoen de overstap van Racing Gent naar Jong KAA Gent. De aanvoerder wierp zich dit seizoen op tot sterkhouder in de defensie van Racing, waar hij al 4 jaar deel uitmaakt van de A-kern.

“Matties is een echt Gents jeugdproduct”, klinkt het bij KAA Gent. “Hij begon als voetballer bij KFC Merelbeke en speelde tussen 2010 en 2013 al voor de jeugd van KAA Gent. Bij Racing Gent laat hij zich als centrale verdediger opmerken door zijn prima lange pass.”

“Intussen is Matties er al 3 seizoenen een vaste waarde. Hij speelde al meer dan 90 matchen en scoorde 4 keer. Nu zet hij dus de stap naar 1e Nationale. Een mooi voorbeeld van de sportieve wisselwerking tussen KAA Gent en Racing Gent.”

Nog volk op komst?

Ondertussen probeert de club Jorthy Mokio te overtuigen om aan boord te blijven bij de club, maar de onderhandelingen lijken vast te zitten.

Er wordt geen vooruitgang meer geboekt in het dossier en volgens de krant zou dat vooral te maken hebben met de financiële eisen van de familie. KAA Gent zoekt dan ook een vervanger voor Mokio, al willen ze nog niet aan dat scenario denken.